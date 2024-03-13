الولايات المتحدة تتعاون مع بنما لمعالجة الانتهاكات المحتملة للعقوبات المفروضة على إيران

في محاولة للقضاء على السفن التي يحتمل أن تتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن خطط للدخول في مناقشات مع مسؤولي الحكومة البنمية. والهدف هو ضمان عدم مشاركة السفن التي ترفع العلم البنمي في نقل النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الحالية.

كشف أبرام بالي، نائب المبعوث الخاص لإيران، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم مطالبة بنما بسحب علمها من أي سفن يشتبه في أن لها علاقة بإيران. ويأتي هذا القرار بعد تحديد ست سفن من هذا القبيل منذ يناير.

وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة الأميركية بفرض العقوبات على إيران بصرامة. ومن خلال التعاون مع بنما، وهي مركز بحري مهم، تهدف السلطات الأمريكية إلى منع أي تحايل على نظام العقوبات.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات المقبلة بين المسؤولين الأمريكيين والبنميين على تعزيز التعاون وآليات تبادل المعلومات لتحديد ومعالجة أي انتهاكات محتملة بشكل فعال.