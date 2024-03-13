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رئيس التحرير
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برلمان

زراعة الشيوخ : زيادة سعر أردب القمح لـ2000 جنيه يشجع الفلاحين على التوريد

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من 1600 جنيه إلى 2000 جنيها، بنسبة زيادة 25 %،  مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي سبق ووجه بزيادة حافز توريد القمح، بهدف تشجيع المزارعين علي زراعة القمح وتوريده.

وقال الجبلى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن زيادة سعر توريد القمح من شأنه تشجيع المزارعين علي زيادة حجم توريد القمح في الموسم الحالي، للاستفادة من زيادة الأسعار، مشيرا إلي أن نسبة الزيادة في أسعار توريد القمح خلال عام تعد جيدة وتؤكد حرص الدولة علي دعم المزارعين، حيث كان سعر التوريد في العام الماضي نحو 1250 جنيه، ثم أعلنت الحكومة زيادته مع بداية الموسم الجديد إلي 1600 جنيه للأردب كسعر ضمان أو استرشادى، ثم جاءت الدولة اليوم لترفع السعر مرة أخرى خلال الموسم الجديد ليصل سعر توريد الأردب إلي 2000 جنيه، وهى نسبة جيدة مقارنة بانخفاض أسعار الدولار.


وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تلك الزيادات المتتالية تؤكد حرص الدولة علي دعم المزارعين، مؤكدا أن تشجيع الفلاح المصري علي التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح أمرا هاما يساعد الدولة علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية المتعلقة بالدولار والعمل علي توفير الأمن الغذائي.


وشدد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، علي ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لزيادة حجم الإنتاج الزراعي وكذلك الإنتاج المحلي من خلال التوسع في التصنيع الزراعي، لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية.


وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التوسع فى تلك الخطوات من شأنه الإسراع في دفع خطوات البلاد لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية، داعيا لإعداد خريطة لكل محصول وحجم الإنتاج المستهدف منه بما لايؤثر علي باقي المحاصيل الاستراتيجية.

كما دعا الجبلي، إلي التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والرى بما يساعد علي زيادة حجم الإنتاج وزيادة جودته.


ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف القيراط.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.

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