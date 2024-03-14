غسان ريفي: إسرائيل كسرت قواعد الاشتباك مع لبنان

قال غسان ريفي ، الكاتب الصحفي اللبناني، إن لبنان يعيش حربا حقيقية وعدوان إسرائيلي كاملا خصوصا، إذ كسرت تل أبيب قواعد الاشتباك، وبدأت تضرب في العمق اللبناني وتستهدف بعض قيادات المقاومة وقيادة الحركة الإسلامية حماس، وما حدث اليوم في صور هو استهداف لقيادي في حركة القسام من مخيم الرشيدية التابع لحماس.

وأضاف "ريفي"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنه لا شك أن إسرائيل تفتش عن إنجاز مفقود فقدته في غزة، حيث لم يتمكن رئيس حكومة الاحتلال بنامين نتنياهو تحقيق أي من الأهداف التي تحدث عنه، فهو لم يقض على حماس ولم يحرر الأسرى ولم يهجر الفلسطينيين، ولم يوقف حتى الآن عمليات المقاومة.

وتابع: "رأينا أنه قبل أمس كيف كانت المقاومة تنظم عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي وتقتل الجنود الصهاينة، لذلك اليوم الجانب الأمريكي مايزال مطالب بتحقيق إنجاز يمكن أن يجعله قويا على طاولة المفاوضات التي تجري حاليا".