هل يشترط تجديد نية الصيام يوميا في رمضان؟.. داعية يوضح

أجاب الشيخ يسري عزام، الداعية الإسلامي ، عن تساؤل بشأن اشتراط النية لصيام شهر رمضان المبارك طوال الشهر الكريم.

وقال "عزام" خلال تقديم برنامجه "الحياة أخلاق" المذاع على فضائية "المحور" مساء أمس ، "النية ركن أساسي من أركان الصيام، فالصيام شرطان النية والإمساك".

وأضاف "يجوز أن تنوي للشهر كاملا وقال بعض العلماء إن القيام للسحور يعتبر نية للصيام، وسيدنا النبي يقول في الحديث إنما الأعمال بالنيات ولكل امرؤ ما نوي".



واستشهد بقول الله تعالى "وما أمروا إلا ليعبدوا الله حنفاء ويقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وذلك دين القيمة"، مؤكدا أن النية شرطا لصحة الصيام.

وأشار إلى أنه فرض صيام شهر رمضان في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة وصام النبي 9 سنوات قبل وفاته.

خطأ شائع في السحور يفسد الصوم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك خطأ شائعاً عند البعض وهو أنهم يمكنهم الأكل والشرب فى وجبة السحور إلى أن يقول المؤذن "أشهد أن لا إله إلا الله" أو الى أن ينتهى الأذان، إلا أن هذا خطأ ويفسد الصيام.

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الإمساك عن الطعام والشراب عندما يقول المؤذن لفظ "الله" فى الأذان - "الله أكبر" - فمن كان في فمه شيء فلا يبلعه حتى لا يضيع صيامه.

وأشارت الى أن البعض يظن أنه يمكنه الأكل والشرب حتى انتهاء أذان الفجر وهذا خطأ، فيكون الصيام بذلك فاسدا، فيجب على الصائم الإمساك عن المفطرات بمجرد طلوع الفجر لا بعد انتهاء الأذان، فإن كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح، فإن الشرب أثناء أذان الفجر لا يجوز، أما إن كان يؤذن قبل دخول الوقت، فلا حرج في الشرب حتى تيقن دخول الوقت.