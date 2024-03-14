باستثمارات 60 مليون دولار.. شيفرون الأميركية تخطط لحفر أول بئر لاستخراج الغاز الطبيعي من"نرجس 2"

تخطط شركة "شيفرون" الأميركية تخطط لحفر أول بئر لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل "نرجس 2" بالبحر المتوسط في مصر خلال الربع الأخير من العام الحالي، باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 60 مليون دولار، بحسب مسؤول حكومي تحدث ل"اقتصاد الشرق - بلومبرج ".

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الأميركية الإنتاج من حقل "نرجس 1" خلال النصف الأول من 2025، بكميات تصل إلى 600 مليون قدم مكعبة في المرحلة الأولى. وستبدأ الحفر في "نرجس 2" نهاية هذا العام "بهدف تعزيز احتياطيات الحقل، باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 60 مليون دولار"، كما كشف المسؤول لـ"الشرق".

وتمتلك "شيفرون" و"آي إي أو سي برودكشن"، التابعة لشركة "إيني" الإيطالية، حصة 45% لكل منهما في الامتياز، فيما تمتلك شركة "ثروة للبترول المصرية" حصة 10%.

