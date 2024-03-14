وزير الأوقاف يلقي محاضرة في افتتاح المجالس العلمية الهاشمية بعمان

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، محاضرة علمية هامة في افتتاح المجالس الهاشمية، بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تعقد تحت الرعاية الملكية غدًا، الجمعة 5 رمضان 1445هـ الموافق 15 مارس 2024م، تحت عنوان: “الإمام النووي وجهوده العلمية وأثره في عصره وما بعد عصره”، بحضور نخبة من كبار العلماء والمفكرين والمثقفين بقاعة المؤتمرات الكبرى بالعاصمة الأردنية عمان.



ويأتي اختيار موضوع الإمام النووي لما له من مكانة عظيمة في الفقه والحديث حتى صار علمًا فيهما معًا.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف المصرية توسعت في قراءة وشرح كتابه الأربعين النووية، وختمت قبيل رمضان قراءة كتابه “الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار” (صلى الله عليه وسلم) على يد نخبة من كبار علماء الحديث، على رأسهم العلامة المحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، والعلامة المحدث الدكتور أحمد معبد، ونخبة من كبار علماء الحديث.