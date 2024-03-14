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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تكشف عن خطط لنقل 1.4 مليون فلسطيني نازح من مدينة رفح

رفح
رفح

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن إسرائيل تعتزم نقل 1.4 مليون فلسطيني نازح من مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى "مناطق إنسانية" قبل الهجوم العسكري المخطط له.

وأضاف هاجار،ي في مؤتمر صحفي، أن الهجوم على رفح "أمر يتعين علينا القيام به"، مشيرا إلى أن توقيت الهجوم يعتمد على "الظروف التي تسمح بذلك".

ويلجأ الآن أكثر من نصف سكان غزة إلى رفح، بعد فرارهم من شمال ووسط القطاع.

وتابع هاجاري: "ما هي الشروط؟ نحن بحاجة للتأكد من أن 1.4 مليون شخص سينتقلون إلى المناطق الإنسانية التي سننشئها مع المجتمع الدولي، وسيوفرون لهم السكن المؤقت والغذاء والماء والمستشفيات الميدانية".

ورفض هاجاري تحديد توقيت أي اجتياح للجيش الإسرائيلي للمدينة، حيث يعيش الناس مع نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والمأوى.

وقال مسئولون إسرائيليون لشبكة CNN، يوم الاثنين، إن اجتياح غزة ليس وشيكاً، وإن الحكومة الإسرائيلية لم توافق بعد على الخطط العسكرية لذلك.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه من الضروري التقدم إلى رفح لتدمير ما تبقى من كتائب عسكرية تابعة لـ حماس.

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