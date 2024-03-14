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رئيس التحرير
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أخبار البلد

إعفاء المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة من منصبه ونيرفانا حسين قائما بالأعمال

صدى البلد

وفق  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان علي قبول طلب  الدكتور أحمد مرسي  المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة باعفائه من منصبه.

وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان أن الوزير كلف الدكتورة نيرڤانا حسين عضو اللجنة العلمية لمبادرة الأورام السرطانية ،  للقيام بأعمال المدير التنفيذي للمبادرة لحين اختيار شخصية جديدة أو الاستمرار في المنصب. 

 

«الصحة» تطلق حملة تنشيطية للصحة الإنجابية بجميع المحافظات خلال فبراير الجاري

 

 أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع المحافظات، خلال الفترة من اليوم الأحد 18 فبراير وحتى يوم 28 من ذات الشهر، وذلك تنفيذا لتوصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة.  

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه سيتم تنفيذ حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة، تحت شعار «حقك تنظمي» بجميع محافظات الجمهورية، لافتاً أن الحملة تقدم الخدمات والأدوية «بالمجان» في الوحدات الصحية الثابتة، التابعة للوزارة والمراكز الحضرية، والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة في المدن والقرى على مستوى الجمهورية، ومن خلال العيادات المتنقلة التي تقدم الخدمة في المناطق النائية والقرى التي يتم بها تنفيذ مبادرة  رئيس الجمهورية (حياة كريمة).

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المشورة والصحة الإنجابية يتم تقديمها بمشاركة أخصائيي تنظيم الأسرة، وأخصائيي النساء والتوليد، ومن خلال توقيع الكشف الطبي، مشيراً إلى تنفيذ الحملة على مرحلتين، الأولى في الفترة من 18 إلى 22 فبراير، والثانية في الفترة من 24 وحتى 28 فبراير الجاري.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن الحملة ستقدم الخدمات التوعوية، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة، بأهمية الصحة الإنجابية ومردودها على صحة الأم والطفل، مؤكدا حرص الوزارة على زيادة معدلات الاستخدام بطرق غير تقليدية، تساهم في جذب المنتفعات وخفض الحاجة غير الملباة من خلال الرائدات الريفيات ومسؤولي الإعلام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، وبرعاية وزير الصحة والسكان، والمحافظين.  

وتابع «عباس» أنه إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات، بمشاركة الرجل، وخاصةً قرار الإنجاب، ستتضمن الحملة إقامة معارض لنوادي المرأة، يتم من خلالها تقديم المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود، والمأكولات المحلية، وأعمال الخياطة، والتريكو التي تنتجها المنتفعات بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادي المرأة.

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