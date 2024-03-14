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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

2000 جنيه للأطباء و1600 للأسنان والصيادلة.. صحة النواب تنتصر للجيش الأبيض

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، على عدد من المواد بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.

 

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صحة النواب توافق على مواد بمشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

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صحة النواب توافق على مُسمى "تكنولوجي" لخريجي العلوم الصحية التطبيقية

وخلال الاجتماع وافقت اللجنة على إقرار زيادة بدل المخاطر للجهود الغير عادية بالمهن الطبية ، حيث وافقت اللجنة على نص المادة 17 ، والتي تنص على أن  يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:


2000 جنيه للأطباء البشريين

1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.

1500 جنيه لتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية
1500  جنيه لإخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

1350 جنيهاً للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

لجنة الشئون الصحية مجلس النواب قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية

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