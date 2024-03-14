تعاون بين الأردن وأمريكا.. إنزال جوي جديد لمساعدة الفلسطينين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بالتعاون مع القوات الجوية الملكية الأردنية تنفيذ عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين في غزة المتضررين من الاعمال العدائية المستمرة.

وبحسب البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية؛ فقد تضمنت العملية المشتركة انزال أغذية مقدمة من الأردن باستخدام طائرة من طراز C-130 تابعة للقوة الجوية الأمريكية.

فيما أسقطت الطائرة الامريكية C-130 ما يعادل 13,900 وجبة طعام، مما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة.

وختمت القيادة المركزية الأمريكية بيانها " تساهم عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومة الدولة الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية وتعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءاً من جهد متواصل، يستمر التخطيط لعمليات انزال جوي لاحقة