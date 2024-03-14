جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

شرف كبير لكاتب مثلى أن يتحدث عن القطب الصوفى الزاهد أو ينقل مقتطفات من بستان الحسن الشاذلى (رضى الله عنه وأرضاه) والذى ولد بالمغرب كما هو معروف وتصوف فى تونس الخضراء، حيث اعتكف بجبل زغوان وهناك ارتقى منازل عالية، ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر وعاش بالإسكندرية، حيث تزوج وأنجب 4أبناء ، شهاب الدين أحمد ، وأبو الحسن على ، وأبو عبد الله محمد ، وزينب ، وينتهى نسب الشاذلى إلى الإمام الحسين بن على (رضى الله عنهما)، وهو صاحب الطريقة الشاذلية المعروفة ، ومن تلاميذه سيدى أبو العباس المرسى والذى تزوج من ابنته زينب ، والمدفون بالإسكندرية، وقد كانت بين الاثنين علاقات حب قوية جدا ، لدرجة أنه قال له ذات يوم : " يا أبا العباس ماصحبتك إلا لتكون أنت أنا وأنا أنت "

ومن أقواله الشيخ الشاذلى المأثورة :"إذا سمع الرجل الحكمة فلم يقبلها فهو مذنب ، وإذا سمعها ولم يعمل بها فهو منافق " ومما ذكره أيضا : "والله إنه لينزل على المدد فأرى سريانه فى الحوت وفى الماء والطائر والهواء ، وللشيخ الزاهد كرامات كثيرة نذكر منها ماقاله أحد مريديه د.عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق (رحمة الله عليه): "لما قدم الشيخ إلى المدينة المنورة، وقف على باب الحرم النبوى من أول النهار إلى نصفه عريان الرأس، حافى القدمين، يستأذن على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالدخول، فسئل لماذا تفعل ذلك فقال : حتى يؤذن لى ، فإن الله عزوجل يقول :" يا أيها الذين ٱمنوا لاتدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم " فسمع مناديا من داخل الروضة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يقول له : ياعلى ادخل ..

وعندما كان فى طريقه إلى وادى "حميثرا" بمنطقة حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر لأداء فريضة الحج، وكان يصحبه أحد تلاميذه فى الرحلة، حيث أمره الشيخ أن يحمل معه " فأس ومقطف"، ولما سأله تلميذه عن السبب قال له : "عند حميثرا سوف ترى"،وحينما وصلا إلى الوادى الذى يقع على بعد 150كم من مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر تم دفن الشيخ الشاذلى، والذى يأتى لزيارته الٱلاف من محبيه من جميع أنحاء الجمهورية يقطعون مئات الكيلومترات للتبرك به، أبرزهم كان الشيخ عبد الحليم محمود ، والشيخ على جمعة ود. شوقى علام مفتى الديار المصرية، والحبيب الجفرى، والفريق أحمد شفيق وغيرهم الكثير .