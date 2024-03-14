فيفي عبده : موافقة أرقص قدام ناس مبحبهاش لو بمبلغ كبير

كشفت النجمة فيفي عبده، عن موقفها حال تلقيها عرض كبير مقابل مبلغ مالي كبير ولكن لشخصيات لا تحبها، قائلة: "لو جالي عرض رقص أمام ناس مبحبهاش ممكن أرقص عشان الفلوس محتاجاها لكن لو ربنا سترها معايا مش هعمل وممكن لو عايزة اغيظهم".

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الفنان الشاطر يستطيع عمل كل حاجة، كما أشارت إلى أن أكثر شيء تشعر فيه بالأمان هو التواجد في بلدها مصر واحتضان أبناءها وتكون وسط أهلها.

واستكملت: "الأمان بحس به في بلدي أكثر من أي حاجة ولو مسافرة بحس بأمان عادي ولكن مصر حاجة تانية وفيها أولادي في حضني وأهلي وده الأمان، وفي مرة راحت فلوسي كلها وضاعت مني ووقعت من العباية تحت ايدي وجبتها تاني بره مصر"، مؤكدة أن المصريين بيتحسدوا على الامان اللي في مصر ومصر عامرة.