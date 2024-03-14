رامز جلال عن محمد شاهين ومحمد لطفي: نفسيتهم حمضانة وشايلة من بعض

حل الفنان محمد لطفي والفنان محمد شاهين، ضيفي الفنان رامز جلال في الحلقة الرابعة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وعلق الفنان رامز جلال، على الخلاف بين الفنان محمد لطفي، والفنان محمد شاهين، قائلا: "بينهم خناقة مالهاش لازمة".

وتابع: "الخلاف بينهم بدأ مع بداية محمد شاهين قبل سنوات.. ونفسيتهم حمضانة وشايلة من بعض".



وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

