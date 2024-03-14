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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأوقاف الإسلامية في القدس: 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى

صدى البلد

أدى 70 ألف فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح اليوم الخميس في المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام شهر رمضان المعظم.

 

وتأتي صلاة العشاء والتراويح اليوم وسط غضب فلسطيني بسبب نصب الاحتلال الإسرائيلي حواجز حديدية عند بوابات المسجد الأقصى وهو الأمر الذي استنكرته ونددت به وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها في وقت سابق من اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 70 ألف مواطن فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في رابع أيام شهر رمضان الفضيل.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت حواجزها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومنعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى، وحوّلت المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية عشية الجمعة الأولى من شهر رمضان.

 

وكانت سلطات الاحتلال قد نصبت حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتحديدا عند أبواب: الملك فيصل، والغوانمة، والحديد.

 

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