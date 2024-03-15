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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة سفينة بصاروخ حوثي قبالة سواحل اليمن

إصابة سفينة بصاروخ
إصابة سفينة بصاروخ حوثي قبالة سواحل اليمن

تعرضت سفينة تجارية لأضرار جراء إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن غرب مدينة الحديدة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وفق ما أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية اليوم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت وكالة "يو كاي أم تي أو"، التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إن "سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بصاروخ وأن السفينة تعرّضت لبعض الأضرار".

وأضافت أن طاقمها بخير وتواصل الإبحار نحو مقصدها.

وقبل قليل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، مشيرةً إلى أن الجماعة أطلقت 4 صواريخ باليستية نحو  خليج عدن والبحر الأحمر دون إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها: "الحوثيون أطلقوا أمس واليوم صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن باتجاه خليج عدن واثنين آخرين باتجاه البحر الأحمر دون تقارير عن إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو التحالف".

وأضاف البيان: "دمرنا 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن".

ويطلق الحوثيون على نحو متكرر طائرات مسيرة وصواريخ ضد الشحن التجاري الدولي في خليج عدن منذ منتصف نوفمبر ويقولون إن تحركاتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

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