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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للعاملين بالدولة.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهرى أبريل ومايو ٢٠٢٤، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٥ أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.


قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من ٢١ أبريل، والمتأخرات أيام ٤، ٧، ٨ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من ٢٣ مايو، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

العاملين في الجهات الإدارية
 

أهاب  رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

المالية شهرى أبريل ومايو ٢٠٢٤ صرف مرتبات رواتب العاملين بالدولة ماكينات الصراف الالى

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