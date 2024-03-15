ريال مدريد والسيتي ومواجهة نارية لبرشلونة.. تفاصيل قرعة ربع نهائي أبطال أوروبا

أعلنت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عن مباريات قوية ومثيرة، بدءًا من لقاء ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

تم سحب القرعة في مدينة نيون بسويسرا بعد تأهل الفرق الثمانية.

قائمة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

أرسنال (إنجلترا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

ريال مدريد (إسبانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)

باريس سان جيرمان (فرنسا) - برشلونة (إسبانيا)

ستقام مباراة الذهاب في أراضي الفرق المذكورة أولاً، حيث سيحتضن سانتياجو بيرنابيو مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في المباراة الأولى. يتوجب إقامة المباراة الإياب في الأسبوع التالي.

مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي تتكرر للموسم الثالث على التوالي، لكن هذه المرة في ربع النهائي.

تحديد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا سيتم بعد نهاية مباريات الذهاب والإياب في شهر أبريل المقبل، حيث ينتظر الفائزون مباريات نصف النهائي في نهاية أبريل وبداية مايو.