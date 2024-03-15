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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بشرى سارة.. خالد سعد: انخفاض أسعار السيارات واختفاء الأوفربرايس

انخفاض أسعار السيارات
انخفاض أسعار السيارات

عندما يتعلق الأمر بالتقلبات في أسعار العملات، يتأثر العديد من القطاعات الاقتصادية، ومن بينها صناعة السيارات التي تعتبر محورية للاقتصاد العالمي. 

في هذا السياق، ألقى المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع بسبب تقلبات سعر صرف الدولار.

في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أوضح المهندس «خالد سعد» الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى تباين واضح بين أسعار الصرف الرسمية في البنوك وتلك المتداولة في السوق السوداء. 

 وأشار إلى أن هناك تحديات جديدة تواجه الصناعة نتيجة تقلبات أسعار الدولار، وأكد المهندس خالد على أن الدولار قد شهد انخفاضًا في السوق الموازية، بينما لم يشهد انخفاضًا في البنوك بل على العكس زاد، مما يترتب عليه تأثيرات كبيرة على قطاع السيارات.

 

انخفاض الأسعار واختفاء ظاهرة الأوفربرايس

عانى قطاع السيارات من صعوبة كبيرة في استيراد السيارات بسبب عدم توافر الدولار، حيث واجه المستهلكون والوكلاء تحديات جسيمة في توفير العملة الصعبة الضرورية لعمليات الاستيراد، مما أدى إلى تأخر في وصول السيارات إلى الأسواق وارتفاع ملحوظ في الأسعار.

الأمر الذي أدى إلى سيطرة وانتشار ظاهرة الأوفر برايس بشكل واضح، حيث اضطر المستهلكون إلى دفع أسعار مرتفعة للحصول على السيارات نظرًا لعدم توافرها بالأسعار الرسمية، مما الوضع يضع القطاع في مأزق.

ومع بروز صفقة رأس الحكمة على الساحة، واتخاذ الدولة عدة قرارات اقتصادية أدت إلى ارتفاع الدولار في البنوك وانخفاضه في السوق الموازية، شهد قطاع السيارات انفراجة كبيرة لم تكن متوقعة.

 

انخفاض أسعار السيارات المستعملة

وأكد المهندس خالد أن انخفاض الدولار في السوق الموازية قد أنهى بشكل فعلي موضوع الأوفر برايس، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات وخاصة السيارات المستعملة، حيث أصبح من الصعب تحديد الأسعار بشكل دقيق بناءً على معايير سابقة.

أسعار السيارات الاوفربرايس أسعار المستعمل هبوط الدولار

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