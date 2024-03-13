10 أسئلة مهمة عليك طرحها قبل شراء سيارة مستعملة

ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، لذا وقبل أن تفكر في اقتناء سيارة مستعملة؛ من المهم أكثر من أي وقت مضى طرح الأسئلة الصحيحة في هذه الأيام، أسئلة تمنحك المعلومات التي تحتاج إليها لمعرفة ما إذا كنت ستحصل على سيارة جيدة، أو إذا كان عليك أن تفر بعيدًا.

وبغض النظر عن المكان الذي تشتري منه سيارة مستعملة؛ تأكد من الحصول على إجابات على الـ10 أسئلة التالية.

أسئلة عليك طرحها عند شراء سيارة مستعملة

1. ما هي قيمة السيارة؟

يجب أن تعرف أولاً كم تبلغ قيمة السيارة التي تنظر إليها فعليًا. بعد كل شيء، كيف ستعرف إذا كنت حقًا تحصل على صفقة جيدة للسيارة المستعملة إذا لم تعرف قيمة السيارة؟ يمكنك بسهولة التأكد من سعر السيارة التي تهتم بها عن طريق البحث عبر الإنترنت.

2. ما عمر السيارة؟

بسبب الاستهلاك، تفقد السيارة قيمتها مع مرور الوقت، لذا تحتاج إلى معرفة عمر السيارة قبل شرائها، تفقد معظم السيارات الجديدة 60% من قيمتها في الخمس سنوات الأولى. لذا، إذا اشتريت سيارة جديدة بقيمة 30,000 جنيه قبل 5 سنوات، فمن المحتمل أن تكون قيمتها الآن حوالي 12,000 جنيه فقط.

3. ما عدد الأميال التي قطعتها السيارة؟

عدد الأميال مهم، الشخص العادي يقود متوسط 13,476 ميلاً في السنة، وهذا يضيف الكثير من الاهتراء على السيارات، تأكد من ذلك عند اتخاذ قرارك.

4. هل هناك أي مشاكل ميكانيكية؟

قبل توقيع العقد وتسليم مبلغ كبير من النقود، ستريد التأكد من أن السيارة خالية من المشاكل الميكانيكية.

5. هل هناك أي ضرر خارجي؟

هنا بعض الأمور التي يجب أن تنتبه إليها: الهيكل، الطلاء، الزجاج الأمامي، المرايا الجانبية، العجلات والإطارات.

6. هل تمتلك السيارة ضمانا؟

بعض السيارات المستعملة لا تزال تحتوي على ضمان من الشركة المصنعة، مما يعني أن الشركة المصنعة أو الوكيل ما زالا ملتزمين بتغطية بعض الإصلاحات وقطع الغيار التي قد تحتاجها السيارة.

7. هل هناك اختبار للقيادة؟

أثناء قيادة السيارة تجنب الانتباه إلى كيفية الفرملة، وتغيير التروس، والتسارع. إذا كان هناك أي شيء يبدو غير طبيعي بالنسبة لك، فمن الأفضل الابتعاد عن تلك السيارة والبحث في اتجاه آخر.

8. هل هناك إمكانية لاستئجار السيارة؟

قبل شراء السيارة المستعملة، قد يكون من الجيد استئجارها لفترة قصيرة لتجربتها واختبارها. هذا يمكن أن يساعدك في تقييم أدائها وراحتك معها قبل أن تتخذ القرار النهائي.

9. ما هي تكاليف الصيانة المتوقعة؟

قبل شراء السيارة، قد ترغب في الاطلاع على تكاليف الصيانة المتوقعة للموديل الذي تنوي شرائه. هذا يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كانت التكاليف المستقبلية مقبولة بالنسبة لك.

10. هل تأتي السيارة مع خدمة ما بعد البيع؟

قبل شراء السيارة، استفسر عما إذا كانت تأتي مع خدمة ما بعد البيع مثل ضمان إضافي أو صيانة مجانية لفترة محددة. هذا يمكن أن يوفر لك الراحة والحماية في حال حدوث مشاكل بعد شراء السيارة.

باتباع هذه النصائح وطرح الأسئلة المناسبة، يمكنك زيادة فرصك في شراء سيارة مستعملة جيدة بسعر مناسب وبدون مشاكل. تذكر أن البحث والتحقق والتفاوض هي مفاتيح النجاح عند شراء أي سيارة مستعملة.