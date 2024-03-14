بعد 30 عامًا.. استعادة سيارة سباق مسروقة| لن تصدق حالتها

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم أنها عثرت على سيارة فيراري مسروقة تعود للسائق غيرهارد بيرغر، الذي كان ينافس في بطولة الفورمولا 1، في إيطاليا قبل حوالي ثلاثين عامًا.

جريمة سرقة منذ 30 عامًا

كانت السيارة فيراري F512M الحمراء واحدة من السيارتين التي تمت سرقتهما من حلبة السباق أثناء تواجد السائقين في إيمولا لحضور سباق الجائزة الكبرى في سان مارينو في أبريل 1995.

فقد السائق جان أليسي أيضًا سيارته F355 الفضية في نفس الوقت. حاول بيرغر ملاحقة اللصوص، لكنهم نجحوا في الفرار.

لم يتم العثور على أي من السيارتين منذ ذلك الحين، حتى تلقت الشرطة بلاغًا في يناير الماضي من الشركة المصنعة تفيد بأن السيارة الحمراء قيد البيع لمشترٍ أمريكي في بريطانيا، وتم تصنيفها على أنها مسروقة.

قامت وحدة مكافحة جرائم المركبات بالتحقيق واكتشفت أن السيارة كانت قد نُقلت إلى اليابان بعد السرقة، ثم تم جلبها إلى بريطانيا للبيع في نهاية العام الماضي.

تم حجز السيارة التي تقدر قيمتها بحوالي 350 ألف جنيه إسترليني (444 ألف دولار).

قال مايك بيلبيم، الشرطي الذي قاد التحقيق: "كانت تحقيقاتنا معقدة وطلبت التعاون الدولي".

وأضاف: "نجحنا بسرعة في فهم خلفية السيارة ومنعها من الخروج من البلاد بفضل التعاون الفعّال مع السلطات العالمية والشركة المصنعة للسيارة".

حتى الآن، لم يتم القبض على أي مشتبه به، وظلت السيارة الثانية المسروقة مفقودة.

تم إنتاج 501 سيارة من طراز F512M بين عامي 1994 و1996، وتبلغ سرعتها القصوى 315 كيلومتر في الساعة (196 ميلا في الساعة).

لا يُعرف بعد ما إذا كان بيرجر سيطالب باستعادة السيارة المسروقة، ولكن يعتقد أنها في حالة جيدة بعد مرور كل هذه السنوات.