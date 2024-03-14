عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

في ثوان .. أسرع خدعة للتخلص من الشبورة على زجاج السيارة

شبورة
شبورة

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، يتزايد خطر تكون الضباب (الشبورة) على نوافذ السيارات، مما يعرض سلامة القيادة للخطر. 

وبهذا الخصوص، قدمت منظمة السيارات RAC نصائح جديدة للسائقين للمساعدة في منع تشكل البورة  على نوافذ السيارات وضمان رؤية واضحة أثناء القيادة في الظروف الجوية الباردة.

وأوضح متحدث باسم المنظمة أن الحفاظ على نظافة الزجاج الأمامي للسيارة يمثل خطوة أساسية في منع تكون الضباب، مشيرًا إلى أن تنظيف الزجاج باستخدام رغوة الحلاقة يمكن أن يكون فعالاً في هذا الصدد.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الخدعة البسيطة تستند إلى استخدام رغوة الحلاقة كوسيلة لمنع تكون الضباب، حيث يمكن للسائقين وضع كمية صغيرة من رغوة الحلاقة على منشفة نظيفة وتوزيعها على سطح الزجاج الأمامي للسيارة. بعد ذلك، يجب على السائقين استخدام قطعة قماش نظيفة لمسح الرغوة بشكل كامل، مما يساعد في تحقيق رؤية جيدة ومنع تكون الضباب.

بهذه الطريقة البسيطة، يمكن للسائقين الاستمتاع برحلاتهم دون القلق بشأن الضباب الذي يعوق رؤيتهم، مما يسهم في تعزيز السلامة والراحة أثناء القيادة في الطقس البارد.

شبورة سيارة سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

شرب منه كثيرًا فتوقف قلبه| حكاية مشروب أدمنه المصريون وأفجع اللاعب أحمد رفعت

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

الحياة مستحيلة.. الرئيس السيسي يحذر مجددا من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

كرواتيا أول المُرحبين.. لماذا تم نقل بطولة الإمارات الودية للمنتخبات إلى مصر؟

كانوا بيستخبوا في السجادة والكرسي| تفاصيل محاكمة المتهمين بقضية رشوة الجمارك

أول تحرك من الأهلي بشأن عدم احتساب ركلة جزاء بمباراة البنك الأهلي

موضوعات متعلقة

بتتحول سرير وطيارة.. شاهد أغرب السيارات الصينية

عروض رمضان السعودية | كيف تحصل على سيارة بكل سهولة؟

10 أسئلة مهمة عليك طرحها قبل شراء سيارة مستعملة

بعد فشل توقعات الشركة.. أرخص سيارة مرسيدس تعود من جديد

أفضل سيارة كهربائية من BMW في 2024 .. لن تصدق مميزاتها

بسعر مغرٍ.. أرخص سيارة مستعملة في السعودية|فابريكا

بدون الأوفربرايس.. أبرز 3 سيارات بأسعار "على قد الإيد"

بـ 70 ألف جنيه فقط.. أرخص سيارة في مصر | إلحق اشتريها

ترشيحاتنا

في ثوان .. أسرع خدعة للتخلص من الشبورة على زجاج السيارة

دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان.. بـ 20 كلمة لقضاء الحوائج المستحيلة

وصل لمليار يورو سنويا| زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وهولندا .. وتعاون في هذا القطاع

هل تمثل أزمة للأهلي؟.. عودة 10 لاعبين من المنتخب قبل مباراة سيمبا

ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟ لن تصدق

فصائل عراقيّة تعلن استهداف قاعدة "بلماخيم" الإسرائيلية بالطيران المسيّر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة أصالة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال| شاهد

بتتحول سرير وطيارة.. شاهد أغرب السيارات الصينية

أيهما أفضل من حيث السعر والتصميم..مقارنة حواسيب ماك بوك آير الجديدة وطراز “Pro

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ