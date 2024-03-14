في ثوان .. أسرع خدعة للتخلص من الشبورة على زجاج السيارة

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، يتزايد خطر تكون الضباب (الشبورة) على نوافذ السيارات، مما يعرض سلامة القيادة للخطر.

وبهذا الخصوص، قدمت منظمة السيارات RAC نصائح جديدة للسائقين للمساعدة في منع تشكل البورة على نوافذ السيارات وضمان رؤية واضحة أثناء القيادة في الظروف الجوية الباردة.

وأوضح متحدث باسم المنظمة أن الحفاظ على نظافة الزجاج الأمامي للسيارة يمثل خطوة أساسية في منع تكون الضباب، مشيرًا إلى أن تنظيف الزجاج باستخدام رغوة الحلاقة يمكن أن يكون فعالاً في هذا الصدد.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الخدعة البسيطة تستند إلى استخدام رغوة الحلاقة كوسيلة لمنع تكون الضباب، حيث يمكن للسائقين وضع كمية صغيرة من رغوة الحلاقة على منشفة نظيفة وتوزيعها على سطح الزجاج الأمامي للسيارة. بعد ذلك، يجب على السائقين استخدام قطعة قماش نظيفة لمسح الرغوة بشكل كامل، مما يساعد في تحقيق رؤية جيدة ومنع تكون الضباب.

بهذه الطريقة البسيطة، يمكن للسائقين الاستمتاع برحلاتهم دون القلق بشأن الضباب الذي يعوق رؤيتهم، مما يسهم في تعزيز السلامة والراحة أثناء القيادة في الطقس البارد.