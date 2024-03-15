مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول إعلان الحكومة مواعيد صرف الزيادة الجديدة لشهر مارس والفئات المستحقة لها، بالإضافة لمواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024 أيضاً.

وبعد إصدار الحكومة حزمة اجتماعية جديدة بخصوص زيادة الرواتب ، ينتظر الكثير موعد صرف زيادة شهر مارس عام 2024, والتي تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين، تنفيذًا لـ توجيهات الرئيس السيسي.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أصدر القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بصرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة متضمنًا الزيادات الجديدة.

ويعتبر هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية الأخيرة، والتى صدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.