مهيب عبد الهادي يطلب دعوات الجماهير لـ أحمد رفعت

طلب الإعلامي مهيب عبد الهادي الدعاء لنجم فيوتشر أحمد رفعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا:"ادعوله".

وتعرض أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، لأزمة صحية طارئة؛ بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري مغشيا عليه، لمعاناته من أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الآن داخل المستشفى.

وتشهد رحلة إنقاذ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، الذي توقف قلبه في أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري يوم الإثنين الماضي، تطورات جديدة، فعلى الرغم من استجابة قلبه للعلاج؛ لا تزال محاولات إنقاذ حياته وعودته لممارسة حياته بشكل طبيعي مستمرة.

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

وكتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "محمد صلاح يبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا للنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".