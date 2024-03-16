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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاسبة المقصر.. إعلامي شهير يثير الجدل بعد استمرار حالة أحمد رفعت

صدى البلد

أثار الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، جدلا حول حالة لاعب فيوتشر أحمد رفعت.

وكتب عبر “إكس”: "تخيل لو أحمد رفعت كان بيلعب للأهلي أو الزمالك، ‏يا رب أشهدك إننا بقالنا 3 أيام متواصلة بنتكلم في البرنامج، وهنفضل نحاول ونتكلم على قد ما نقدر على أمل محاسبة المقصر، عشان لما نقف أنا وزمايلي بين إيديك يوم الدين نكون حاولنا نعمل اللي نقدر عليه بحسب علمنا ومجهودنا، يا رب هو بين إيديك ورحمتك، الطف به واشفه وعافه ورده سالماً غانماً لأهله وأحبابه”. 

وتشهد رحلة إنقاذ أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، الذي توقف قلبه أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري يوم الاثنين الماضي، تطورات جديدة، فعلى الرغم من استجابة قلبه للعلاج؛ لا تزال محاولات إنقاذ حياته وعودته لممارسة حياته بشكل طبيعي مستمرة.

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

وكتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "محمد صلاح يبلغ مسئولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".

إبراهيم عبد الجواد أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت اتحاد الكرة حالة احمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

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