عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ادعى سقوطها على رأسها.. رجل ينهي حياة زوجته في رمضان.. اعرف السبب

زوج ينهي حياة زوجته
زوج ينهي حياة زوجته بالقليوبية

لم تتخيل الزوجة أن نهايتها ستكون على يد زوجها الذى كان دائما الشجار معها ولكن شاء القدر أن تلقى ربها في شهر رمضان وعلى يد زوجها في إحدى نوبات الشجار الدائم والمستمر بينهما.

وظن الزوج انه سيفلت بجريمته التى ارتكبها في حق زوجته حيث انهال عليها ضربا بالعصا حتى سقطت مغشيا عليها غارقة في دمائها وفارقت الحياة ، ذهب الزوج الى احدى المسشفيات بجوار مسكنة  وادعى ان زوجتة سقطت على الأرض وارتطمت رأسها بالارض واغشى عليها ، ولكن سرعان ما انكشفت كذبته بعد الكشف على الزوجة .

أحداث الواقعة

في إحدى قرى محافظة القليوبية دارت أحداث الجريمة ، حيث استقبلت مستشفى بالقليوبية زوجا يحمل زوجته بادعاء انها سقطت على رأسها و لكن الأطباء شكوا فى الأمر و بالفعل تم اكتشاف أن السبب الرئيسى فى وفاة الزوجة ضربة فى الرأس بشومة و أن الزوج هو الذى قام بفعل ذلك قبل أن يوصلها للمستشفى .

بلاغ الجهات الأمنية

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ  من المستشفي بوصول جثة ربة منزل ادعاء ارتطام بالأرض وبالكشف عليها تبين وجود شبهة جنائية.

 

وكشفت التحريات مقتل ربة منزل تدعي  "رانيا.ج"  علي يد زوجها ويدعي "سيد" ويعمل مقاول وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية قام علي اثرها المتهم بالتعدى عليها بالضرب واصابتها بشومه في رأسها فلفظت أنفاسها الأخيرة فالحال.

 

ودلت التحريات أن المجني عليها متزوجة من المتهم وأنه كان دائم الشجار والتعدي عليها بالضرب المبرح وحاول إخفاء الجريمة وادعي سقوطها على الأرض وبالكشف عليها بالمستشفي تبين وجود شبهة جنائية واثار ضرب.

حبس المتهم 

وقررت النيابة  حبس الزوج  4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته بدائرة مركز شرطة قليوب ،و صرحت بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

ادعى سقوطها زوج ينهي حياة زوجته رمضان السبب صادم أحداث الواقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

مستجدات الطقس.. سحب تغطي شمال وجنوب البلاد وأمطار خلال ساعات

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

تصل لـ 1300 جنيه.. صرف منح استثنائية لهذه الفئات بمناسبة شهر رمضان

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية : التوسع في إنشاء المدارس اليابانية لتقديم خدمات تعليمية متميزة

ترشيحاتنا

10 حلقات متبقية.. مدير أعمال مصطفى شعبان يكشف تفاصيل حريق لوكيشن المعلم

وصول وزيرة التضامن الاجتماعي لـ موقع حريق استديو الأهرام بـ الجيزة| فيديو

الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر: الوضع الصحي بغزة على شفا الانهيار

بدون شروط.. طرح شقق سكنية متشطبة سوبر لوكس بـ 760 ألف جنيه بالمحافظات

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

في يوم المرأة المصرية.. تعرف على سبب اختيار هذا الوقت للاحتفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفرة رمضان| طريقة عمل كفتة السمك بالصلصة

تعليق مثير من جمال شعبان على نقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا| تفاصيل

لإنتاج أرخص سيارة كهربائية.. شراكة جديدة ببن فولكس فاجن وسكودا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

فيديو

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ