ادعى سقوطها على رأسها.. رجل ينهي حياة زوجته في رمضان.. اعرف السبب

لم تتخيل الزوجة أن نهايتها ستكون على يد زوجها الذى كان دائما الشجار معها ولكن شاء القدر أن تلقى ربها في شهر رمضان وعلى يد زوجها في إحدى نوبات الشجار الدائم والمستمر بينهما.

وظن الزوج انه سيفلت بجريمته التى ارتكبها في حق زوجته حيث انهال عليها ضربا بالعصا حتى سقطت مغشيا عليها غارقة في دمائها وفارقت الحياة ، ذهب الزوج الى احدى المسشفيات بجوار مسكنة وادعى ان زوجتة سقطت على الأرض وارتطمت رأسها بالارض واغشى عليها ، ولكن سرعان ما انكشفت كذبته بعد الكشف على الزوجة .

أحداث الواقعة

في إحدى قرى محافظة القليوبية دارت أحداث الجريمة ، حيث استقبلت مستشفى بالقليوبية زوجا يحمل زوجته بادعاء انها سقطت على رأسها و لكن الأطباء شكوا فى الأمر و بالفعل تم اكتشاف أن السبب الرئيسى فى وفاة الزوجة ضربة فى الرأس بشومة و أن الزوج هو الذى قام بفعل ذلك قبل أن يوصلها للمستشفى .

بلاغ الجهات الأمنية

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من المستشفي بوصول جثة ربة منزل ادعاء ارتطام بالأرض وبالكشف عليها تبين وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات مقتل ربة منزل تدعي "رانيا.ج" علي يد زوجها ويدعي "سيد" ويعمل مقاول وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية قام علي اثرها المتهم بالتعدى عليها بالضرب واصابتها بشومه في رأسها فلفظت أنفاسها الأخيرة فالحال.

ودلت التحريات أن المجني عليها متزوجة من المتهم وأنه كان دائم الشجار والتعدي عليها بالضرب المبرح وحاول إخفاء الجريمة وادعي سقوطها على الأرض وبالكشف عليها بالمستشفي تبين وجود شبهة جنائية واثار ضرب.

حبس المتهم

وقررت النيابة حبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته بدائرة مركز شرطة قليوب ،و صرحت بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.