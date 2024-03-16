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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سارة سمير: أعد الشعب المصري بميدالية في أولمبياد باريس

صدى البلد

كشفت سارة سمير لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال عن محطتها القادمة بعد تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية في وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

وقالت سارة سمير: «كانت المنافسة في البطولة ليست قوية كثيرًا واستطعت تحقيق ثلاث ذهبيات، وخضنا المنافسات في ظروف قاسية في ظل درجات الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة فضلا عن اللعب في وقت الصيام».

وأضافت سارة سمير: «ستكون بطولة كأس العالم بتايلاند المحطة الأخيرة قبل أولمبياد باريس 2024، وأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق ميدالية أولمبية وإسعاد الشعب المصري بهذه الميدالية».

واختتمت: «أشكر جميع من قدم الدعم والمساندة لي على رأسهم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس والاتحاد المصري لرفع الأثقال والمؤسسة العسكرية».

وجاءت نتائج المنتخب المصري لرفع الأثقال كالتالي:-

أنهى منتخب مصر لرفع الأثقال منافسات دورة الألعاب الأفريقية بحصولة على 36 ميدالية متنوعة بواقع 27 ميدالية ذهبية و 5 فضيات و 4 ميداليات برونزية.

و توجت البطلة المصرية بسمة إبراهيم بـ3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 45 ك، كما حقق السيد عطية ثلاث ذهبيات في وزن 61 ك، وحققت نورا عصام 3 ميداليات في وزن 55 ك، بواقع فضية وبرونزيتين، كما حصل إسلام أبو الوفا على ثلاث ذهبيات في وزن 89 كجم.

وحقق كريم كحلة ثلاث ذهبيات في وزن 96 ك، كما حصد أحمد السيد عاشور ثلاث ذهبيات في وزن 102 ك، وحصلت سارة سمير على ثلاث ذهبيات في وزن 81 ك.

وحصلت اللاعبة أميرة عبد الرحمن على فضية وميداليتين برونز في منافسات وزن 76 ك، وحصدت شيماء علي ثلاث ذهبيات في وزن +87 ك، بينما حققت فاطمة صادق ذهبيتين في الخطف والمجموع وفضية في الكلين والنتر لوزن 87 ك.

وتوج عبد الرحمن محمد بثلاث ميداليات ذهبية في وزن +109 ك، بينما حصل رجب عبد الحي على ذهبية الخطف وفضيتين في النتر والمجموع بوزن 109 ك.

وتستمر البعثة المصرية في تحقيق الميداليات خلال منافسات النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية حتى 23 مارس الحالي حيث نجح  الفراعنة حتى الآن في حصد 144 ميدالية متنوعة بواقع 83 ميدالية ذهبية و 33 ميدالية فضية و 28 ميدالية برونز.

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