عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معركة شرسة على الانتخابات.. وسامح عاشور الأوفر حظا للفوز بمنصب نقيب المحامين

صدى البلد

مع اقتراب موعد اجراءات انتخابات مجلس نقابة المحامين المقرر لها ٢٣ مارس الجاري، تشهد ساحة المحامين معركة شرسة بين المرشحين، حيث تنحصر المنافسة على مقعد النقيب بين سامح عاشور وعبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام .

من جانب آخر واصل العديد من المرشحين على انتخابات مجلس المحامين 2024 جولاتهم اليومية على المحاكم والنقابات الفرعية لعرض برامجهم والاستماع لمطالب الأعضاء .

قال  عبد المجيد جابر المحامي بالنقض و المرشح علي مقعد استئناف القاهره رقم 60  إن المنافسة الحقيقية في الانتخابات تنحصر بين المرشحين  سامح عاشور نقيب المحامين الاسبق  والمحامى  نبيل عبد السلام .

وأضاف  المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك أن سامح عاشور هو المرشح المحتمل الاوفر حظا لنيل منصب نقيب المحامين.

من جانبه أكد عبد المجيد السيد المحامي بالنقض أن سامح عاشور هو المرشح المحتمل الاوفر حظا لنيل منصب نقيب المحامين، وأن كل استطلاعات الرأي داخل غرف النقابات الفرعية للمحامين، تؤكد ان عاشور سيحصل على أعلى الاصوات في كافة الاستطلاعات.

وأشار جابر أن عاشور هو رجل المرحله لوقف نزيف استنزاف أموال نقابة المحامين، من غير المشتغلين وضبط جدول القيد، وتنقيته ورفع المعاشات وعودة رفع شأن المهنه من جديد،والحفاظ على كرامة المهنه وكرامة المحامي بعد تقزيم دور النقابه وإكمال الانجازات كافتتاح مبنى نقابة المحامين وعودة اكاديمية المحاماة للعمل.

وشدد عبد المجيد على أن عدم فوز عاشور بالانتخابات السابقه كان تصويتا عقابيا،والان الكل استوعب الدرس بأنه لا غنى لنقابة المحامين عن نقيب قوي الشخصيه لتصحيح مسار النقابه بعد ما آلت إليه نقابة المحامين من ضعف وترميم اعمال التجريف والهدم المتعمد التي حدثت بالنقابة.

واختتم جابر إلى أن نقابة المحامين كادت أن تغرق مع جبهة الاصلاح ومات بها العمل النقابي وانعدمت الخدمات وفتحوا الباب لغير المحامين المشتغلين للعوده مره اخرى لجدول النقابة وما افتعلوه من بلاغات كيديه من غير دليل ضد عاشور تم حفظه ليؤكد على كذب ادعاءاتهم الباطله تجاه النقيب سامح عاشور رجل المرحلة وانجازاته تتحدث عن نفسها

فيما قال المستشار يحي سويد المحامي ان الاستاذ نبيل عبد السلام له ايادي بيضاء بنقابة المحامين، و ليس من مدرسة الشللية ولا يعرف عنه أنه يحيط نفسه بشلة المقربين التى تمارس إرهابها على المعارضين له ، وكان له مواقف مشهودة فى أزمات المحامين ويسارع دائما للوقوف بجانب كل محامى لديه مشكلة مهنية دون استعلاء أو تكبر، ويحمل النقيب نبيل عبد السلام فكر جديد وأسلوب جديد لمنصب النقيب، بعيدا عن مدرسة الشللية المحتكرة  الان، فالأفضل لنا أن نخوض تلك التجربة بدلا من اللف فى دائرة مغلقة كل أطرافها تتبع مدرسة الشللية، ولسبب شخصى أن له موقف محدد من قضايا معينة جبن غيره عن ابداء الرأى فيها وتواطىء غيره ووقف آخر فى جانب الباطل والظالم.

فيما يؤكد اكد محا فى الفترة الأخيرة البعض حاول استقطاب النقابة  لحساب فئة بعينها .


وحول  استطلاعات الرأي التى اجراها عددا من المحامين ، تشير الى فوز النقيب عبد الحليم علام بمقعد النقيب العام لعام ٢٠٢٤ واكدت  استطلاعات الراي على مواقع السوشيال ميديا في أكثر من استطلاع حصول عبد الحليم علام المرشح لمنصب نقيب المحامين لعام ٢٠٢٤ لأعلى نسبه أصوات تؤيد ترشحه على مقعد النقيب.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

رسميا| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بتراجع الأخضر لـ40 جنيها

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024

ترشيحاتنا

ما حقيقة تواصل محمد صلاح لعلاج أحمد رفعت في انجلترا؟.. فتحي سند يجيب

مفتي الجمهورية: كفارة الجماع في نهار رمضان يتحملها الرجل وليس المرأة

الجنة ليست حكر على المسلمين.. وحكم الحب قبل الزواج.. تصريحات على جمعة المثيرة للجدل

مع توتر العلاقات بسبب غزة.. مسؤول إسرائيلي يقر بتراجع المساعدات العسكرية الأمريكية

شاهد عيان: 15 عمارة تضررت من حريق ستديو الأهرام وجاري المشلول انقذناه.. فيديو

علي جمعة عن تجميل الرموش والحواجب: لما بتغسل وشها بتطلع أخويا حنفي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتل ونهب لسكان دمشق .. كيف أحيا تيمورلنك إمبراطورية جده جنكيز خان

طريقة عمل عجينة السمبوسك في البيت

الزومبي تنتشر في الصين.. سيارة كهربائية تغزو الشوارع

نشرة المرأة والصحة|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت.. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض

فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ