معركة شرسة على الانتخابات.. وسامح عاشور الأوفر حظا للفوز بمنصب نقيب المحامين

مع اقتراب موعد اجراءات انتخابات مجلس نقابة المحامين المقرر لها ٢٣ مارس الجاري، تشهد ساحة المحامين معركة شرسة بين المرشحين، حيث تنحصر المنافسة على مقعد النقيب بين سامح عاشور وعبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام .

من جانب آخر واصل العديد من المرشحين على انتخابات مجلس المحامين 2024 جولاتهم اليومية على المحاكم والنقابات الفرعية لعرض برامجهم والاستماع لمطالب الأعضاء .

قال عبد المجيد جابر المحامي بالنقض و المرشح علي مقعد استئناف القاهره رقم 60 إن المنافسة الحقيقية في الانتخابات تنحصر بين المرشحين سامح عاشور نقيب المحامين الاسبق والمحامى نبيل عبد السلام .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك أن سامح عاشور هو المرشح المحتمل الاوفر حظا لنيل منصب نقيب المحامين.

من جانبه أكد عبد المجيد السيد المحامي بالنقض أن سامح عاشور هو المرشح المحتمل الاوفر حظا لنيل منصب نقيب المحامين، وأن كل استطلاعات الرأي داخل غرف النقابات الفرعية للمحامين، تؤكد ان عاشور سيحصل على أعلى الاصوات في كافة الاستطلاعات.

وأشار جابر أن عاشور هو رجل المرحله لوقف نزيف استنزاف أموال نقابة المحامين، من غير المشتغلين وضبط جدول القيد، وتنقيته ورفع المعاشات وعودة رفع شأن المهنه من جديد،والحفاظ على كرامة المهنه وكرامة المحامي بعد تقزيم دور النقابه وإكمال الانجازات كافتتاح مبنى نقابة المحامين وعودة اكاديمية المحاماة للعمل.

وشدد عبد المجيد على أن عدم فوز عاشور بالانتخابات السابقه كان تصويتا عقابيا،والان الكل استوعب الدرس بأنه لا غنى لنقابة المحامين عن نقيب قوي الشخصيه لتصحيح مسار النقابه بعد ما آلت إليه نقابة المحامين من ضعف وترميم اعمال التجريف والهدم المتعمد التي حدثت بالنقابة.

واختتم جابر إلى أن نقابة المحامين كادت أن تغرق مع جبهة الاصلاح ومات بها العمل النقابي وانعدمت الخدمات وفتحوا الباب لغير المحامين المشتغلين للعوده مره اخرى لجدول النقابة وما افتعلوه من بلاغات كيديه من غير دليل ضد عاشور تم حفظه ليؤكد على كذب ادعاءاتهم الباطله تجاه النقيب سامح عاشور رجل المرحلة وانجازاته تتحدث عن نفسها

فيما قال المستشار يحي سويد المحامي ان الاستاذ نبيل عبد السلام له ايادي بيضاء بنقابة المحامين، و ليس من مدرسة الشللية ولا يعرف عنه أنه يحيط نفسه بشلة المقربين التى تمارس إرهابها على المعارضين له ، وكان له مواقف مشهودة فى أزمات المحامين ويسارع دائما للوقوف بجانب كل محامى لديه مشكلة مهنية دون استعلاء أو تكبر، ويحمل النقيب نبيل عبد السلام فكر جديد وأسلوب جديد لمنصب النقيب، بعيدا عن مدرسة الشللية المحتكرة الان، فالأفضل لنا أن نخوض تلك التجربة بدلا من اللف فى دائرة مغلقة كل أطرافها تتبع مدرسة الشللية، ولسبب شخصى أن له موقف محدد من قضايا معينة جبن غيره عن ابداء الرأى فيها وتواطىء غيره ووقف آخر فى جانب الباطل والظالم.

فيما يؤكد اكد محا فى الفترة الأخيرة البعض حاول استقطاب النقابة لحساب فئة بعينها .



وحول استطلاعات الرأي التى اجراها عددا من المحامين ، تشير الى فوز النقيب عبد الحليم علام بمقعد النقيب العام لعام ٢٠٢٤ واكدت استطلاعات الراي على مواقع السوشيال ميديا في أكثر من استطلاع حصول عبد الحليم علام المرشح لمنصب نقيب المحامين لعام ٢٠٢٤ لأعلى نسبه أصوات تؤيد ترشحه على مقعد النقيب.