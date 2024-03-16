مع توتر العلاقات بسبب غزة.. مسؤول إسرائيلي يقر بتراجع المساعدات العسكرية الأمريكية

أعلن مسؤول إسرائيلي كبير، أن الولايات المتحدة الأمريكية أبطأت وتيرة مساعداتها العسكرية لإسرائيل.

يأتي ذلك مع توتر العلاقات بين البلدين وسط الأزمة الإنسانية المتنامية في غزة، فقال المسؤول الإسرائيلي لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، إن شحنات الإمدادات "كانت تصل بسرعة كبيرة" عندما اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس، لكننا "نجد الآن أنها بطيئة للغاية.

وأضاف أنه غير متأكد من سبب التباطؤ.

لكن مسؤولون أمريكيون أخبروا الشبكة أنه لم يكن هناك تأخير متعمد في شحنات المساعدات وأن سياسات واشنطن لم تتغير.

ويعترف مسؤولون بإحباط الولايات المتحدة من الحرب والوضع الإنساني في غزة، لكن المصدر الأمريكي قال إن البيت الأبيض لم يوقع على أي قرار لزيادة الدعم العسكري لإسرائيل للضغط عليها لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين.

وصرح مسؤولون أمريكيون لصحيفة “بوليتيكو” في وقت سابق من الأسبوع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفكر في وضع شروط بشأن المساعدات العسكرية المستقبلية لإسرائيل إذا مضى جيشها قدما في اقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة.