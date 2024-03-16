خالد يوسف: «ذوق الجمهور اتغير بسبب السوشيال ميديا والمنصات الإعلامية»

قال المخرج خالد يوسف، إن ذوق الجمهور أصبح متغيرا الآن عن السنوات الماضية، وذلك بسبب مرورنا بثورتين كان لهما سببا في التأثير على الجمهور، متابعًا: "لو الذوق ما اتغيرش يبقى كارثة".

وأوضح "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ظهور المنصات الإعلامية بأشكالها المختلفة بجانب أيضًا سيطرة السوشيال ميديا لهم تأثير كبير على تغيير الذوق العام للمشاهد المصري.

وأشار خالد يوسف، إلى أنه لم يحكم على الذوق العام للجمهور كما كان يتعامل معه قبل سنوات ماضية، مضيفًا: "قولت لمطرب لو الأغنية دي نجحت؛ هوقف إخراج، ونجحت.. وما سمعتش أغنية شيماء".