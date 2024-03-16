وزير المالية الإسرائيلي: على نتنياهو منع سفر الوفد المرسل إلى قطر

اعترض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، اليوم السبت، على زيارة رئيس الموساد إلى قطر لإكمال المباحثات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غز والإفراج عن الرهائن.

وقال إنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يأمر الوفد بالبقاء في إسرائيل، وأن يدخل الجيش إلى رفح فورا.



وزعم وزير المالية الإسرائيلي، أن سلوك مؤيدي الصفقة في حكومة الحرب والمؤسسة الأمنية يزيد السنوار "قوة".



وأوضح وزير المالية الإسرائيلي، أن موقف حماس الوهمي يدل على أن مؤيدي الصفقة في حكومة الحرب قد ضلوا الطريق.