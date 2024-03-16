عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير المالية الإسرائيلي: على نتنياهو منع سفر الوفد المرسل إلى قطر

صدى البلد

اعترض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، اليوم السبت، على زيارة رئيس الموساد إلى قطر لإكمال المباحثات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غز والإفراج عن الرهائن.

وقال إنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يأمر الوفد بالبقاء في إسرائيل، وأن يدخل الجيش إلى رفح فورا.

وزعم وزير المالية الإسرائيلي، أن سلوك مؤيدي الصفقة في حكومة الحرب والمؤسسة الأمنية يزيد السنوار "قوة".

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي، أن موقف حماس الوهمي يدل على أن مؤيدي الصفقة في حكومة الحرب قد ضلوا الطريق.

المالية الإسرائيلي الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزراء الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المؤسسة الأمنية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

موضوعات متعلقة

على سبع مراحل .. الهند تقر موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان

البحرية الهندية تعلن استسلام جميع القراصنة الخاطفين لسفينة تجارية وإجلاء طاقمها

ميدفيديف: المتظاهرون في مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية الروسية مجرد «خونة»

مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء السكان من رفح بعد موافقة بنيامين

نتنياهو يقر خطة عسكرية للهجوم على رفح الفلسطينية

مصرع 14 شخصا وإصابة 46 في هجوم روسي على أوديسا الأوكرانية

بينهم 4 أطفال .. غرق 20 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل التركية

ترشيحاتنا

حسين هريدى : أمريكا وصلت لمرحلة جعلتها تطالب بوقف إطلاق النار بغزة

خبير علاقات دولية : مجلس الأمن مخترق ومسيّس من بعض الدول الكبرى

الصلع من الجمال.. علي جمعة يكشف حكم زراعة الشعر للرجال

تضامن سريع.. صرف إعانات فورية للأسر المتضررة من حريق العمرانية

انهارت قدماه من شدة الحزن .. والد حبيبة الشماع يبكي بحرقه خلال العزاء ..فيديو

بث مباشر.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

ظهور مثير لـ أحمد الفيشاوي بـ سبحة والده مع تعليق مؤثر |شاهد

الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "فراولة"

فيديو

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ