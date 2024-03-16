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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات 100 مليون صحة أمام دور العبادة وأماكن التجمعات بالإسماعيلية

خلال الفعاليات
خلال الفعاليات

تواصل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية"١٠٠ مليون صحة" انتشارها بدور العبادة بعد صلاة التراويح، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات مساءً، والمصالح الحكومية صباحًا بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية: الأزهر الشريف منارة الإسلام في العالم

جاء ذلك تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين من خلال مبادرة ١٠٠ مليون صحة، وفي إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالارتقاء بالخدمات الصحية والكشف الطبي المجاني؛ من أجل الحفاظ على صحة المواطن الإسماعيلي في شهر رمضان.

من جانبه، أوضح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن فِرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة وفِرق التواصل المجتمعي تقدم يوميًا وطوال شهر رمضان خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط، السكر، والاعتلال الكلوي)، إضافة إلى التوعية بمبادرات صحة المرأة بوحدات الرعاية الأساسية والمصالح الحكومية صباحًا، وأمام دور العبادة بعد صلاة التراويح، والنوادي، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق الطبية المتنقلة.

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