روسيا تعلن تدمير 35 مسيّرة أوكرانية أطلقت ليلا على 8 مناطق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد تدمير 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وبيلجورود وكالوغا وأوريول وروستوف وياروسلافل وكراسنودار وكورسك.

من جانب آخر، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو قوله إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت عددا من الطائرات المسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية في وقت مبكر اليوم الأحد.

وأضاف أنه جرى تدمير طائرة مسيرة في منطقة رامنسكي في موسكو وأخرى في منطقة ستوبينسكي، فيما تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين في منطقة دوموديدوفو.

وذكر أنه لم ترد أنباء عن إصابات أو أضرار.