عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالواحد السيد ينفي معرفته باتفاق شيكابالا للسفر للسعودية لخوض دورة رمضانية.. تفاصيل

صدى البلد

كشف اللاعب أحمد حسن أن عبد الواحد السيد لا يعلم شيئا عن واقعة اتفاق شيكابالا على السفر للسعودية لخوض دورة رمضانية هناك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن: "مصدر بالزمالك: عبد الواحد السيد أكد للإدارة أنه لا يعلم شيئا عن واقعة اتفاق شيكابالا على السفر للسعودية لخوض دورة رمضانية هناك".

 

كان الشاعر عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، أحد أمراء المملكة العربية السعودية، قد أعلن أمس مقاضاة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب عدم حضوره بطولة الأمير عبدالله بن سعد، رغم تسلم الأخير مقدم العقد.

كتب عبدالله بن سعد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" للأسف لاعب غير مسؤول ولا احترم الاتفاق اللي كان بيننا استلم مقدم العقد في بيته في مصر وظل يؤكد حضوره لغاية أمس بعد الحجز له ولسبعة مرافقين".

وتابع: "لم يحضر اليوم حسب الاتفاق إن شاء الله راح اتخذ معاه إجراء قانوني".

كان الزمالك تعرض للخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

وزير النقل: مفيش مليم يصرف دون دراسة.. وفوائد القروض تكاد تكون "صفر"

ترشيحاتنا

نتنياهو: مطالب حماس الغريبة تجعل صفقة الرهائن أكثر صعوبة

إيقاف الخدمات في شهر يونيو.. رسالة مهمة من الداخلية للأجانب المقيمين بمصر

برا وبحرا وجوا|الاتحاد الأوروبي يشيد بدعم مصر الكامل في إيصال المساعدات لـ غزة

بعد حريق التجمع.. بيان برلماني حول عدم وجود نظام لمكافحة الحرائق بالمنشأت العامة

موعد إجازة عيد شم النسيم 2024

%6 تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان وتاتو.. درة تستعرض جمالها على البحر| شاهد

احذر.. 5 سيارات يابانية لن ترغب في شرائها

بعد تعرض فريدة سيف النصر لوعكة شديدة.. كل تفاصيل القسطرة العاجلة

جولدا مائير أقوى رئيسة وزراء في إسرائيل.. تفاصيل قصة حب جمعتها بفلسطيني

فيديو

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حمى البحر المتوسط.. صفاء سلطان تروي تفاصيل مأساتها مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ