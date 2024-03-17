عبدالواحد السيد ينفي معرفته باتفاق شيكابالا للسفر للسعودية لخوض دورة رمضانية.. تفاصيل

كشف اللاعب أحمد حسن أن عبد الواحد السيد لا يعلم شيئا عن واقعة اتفاق شيكابالا على السفر للسعودية لخوض دورة رمضانية هناك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: "مصدر بالزمالك: عبد الواحد السيد أكد للإدارة أنه لا يعلم شيئا عن واقعة اتفاق شيكابالا على السفر للسعودية لخوض دورة رمضانية هناك".

كان الشاعر عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، أحد أمراء المملكة العربية السعودية، قد أعلن أمس مقاضاة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب عدم حضوره بطولة الأمير عبدالله بن سعد، رغم تسلم الأخير مقدم العقد.

كتب عبدالله بن سعد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" للأسف لاعب غير مسؤول ولا احترم الاتفاق اللي كان بيننا استلم مقدم العقد في بيته في مصر وظل يؤكد حضوره لغاية أمس بعد الحجز له ولسبعة مرافقين".

وتابع: "لم يحضر اليوم حسب الاتفاق إن شاء الله راح اتخذ معاه إجراء قانوني".

كان الزمالك تعرض للخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.