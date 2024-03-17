أحمد دياب: خلال سنتين تم إنهاء الدوري قبل المواسم السابقة بشهرين

صرح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه من إنجازات الرابطة خلال الموسمين الماضين إنهاء مباريات بطولة الدورى الممتاز قبل المعاد بشهرين.

وأوضح أحمد دياب خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" إن خلال الموسمين الماضين تم العمل على عقود رعاية للأندية منتظمة وتسديدها فى موعدها ولم تؤجل مباراة للأندية غير المشاركة فى البطولات الأفريقية ".

وأضاف أحمد دياب أن المباراة التي يتم تأجيلها للأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية ٣ أيام قبل المواجهة الداخلية و٤ أيام للمواجهات الخارجية.

وتابع احمد دياب قائلا "عامر حسين ليس عضو رابطة الأندية ولكن المشرف على لجنة المسابقات فقط "

وأختتم احمد دياب حديثة قائلا " من الجيد عدم معرفة عامر حسين بتأجيل مباراة الأهلى وانبى وذلك مخالف للقواعد التى وضعنها وهذا الأمر تم لمنح الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر المساحة الكاملة تحت قيادة حسام حسن وهذا استثناء".