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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أورانج كاش بوابة الخير خلال رمضان ..تفاصيل

صدى البلد

 تتيح شركة اورنج مصر تزامنا مع شهر رمضان  الكريم مجموعة من اعمال الخير ضمن مسئوليتها المجتمعية ويساعد فى ذلك محفظة اورنج كاش والتى توفر الوقت والمجهود وتتسم بالسرعة والامان التام فى اى تعاملات مالية .

 

ومن ضمن ذلك ما اعلنته اورنج تحت مسمى ضاعف الخير واتبرع لمحاربات سرطان الثدى عن طريق اورنج كاش وذلك التبرع بنفس الطريقة الى مستشفى الناس وايضا بنك الطعام .

وياتى هذا المفهوم متواكبا مع الحملة الاعلانية التى اطلقتها اورنج هذا العام والتى خاطبت فيها المصريين الجدعان وولاد البلد 

 

وقد حظي الإعلان بتفاعل جماهيري كبير ومدهش، وحقق أكثر من 150 مليون مشاهدة على مختلف منصات التواص الاجتماعي في الأيام الأربعة الأولى من رمضان، كما تصدر "الترند" كأكثر الأعمال الغنائية والفنية مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة "يوتيوب ، فيسبوك، إنستجرام وغيرها"، فضلا عن حصده سيل من التعليقات الإيجابية إذ جذبت فكرة الإعلان ملايين المصريين الذين علقوا وتحدثوا عن المواقف التي تبرهن صحة ما ورد من صفات للمصريين في الإعلان كالذكاء والأصالة وحسن المعشر والتلقائية. 

 

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