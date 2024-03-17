قرعة علنية لـ 327 وحدة سكنية بمدينة طور سيناء

نظمت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، قرعة علنية للإسكان الاجتماعي بحي النصر وحي الشروق، وذلك بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضي، بحضور مبروك الغمريني، رئيس المدينة، وأحمد الحضري، نائب رئيس المدينة، ومستحقي الوحدات السكنية.



قال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إنه جرى تنظيم القرعة العلنية لعدد 327 وحدة سكنية لفئات الشرطة، والأعمال الحرة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط الخاصة بالمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالوحدات السكنية بواقع 20 ألف جنيه منذ عدة سنوات.



وأوضح رئيس المدينة، أنه جرى طرح بعض هذه الوحدات السكنية كاش بمبلغ 377 جنيه، والبعض الآخر تقسيط على 40 عامًا بإجمالي 475 جنيه، ومن المقرر أن يجري تسليم هذه الوحدات خلال أسبوعين فقط.



وأشار إلى أن الوحدة المحلية قامت باستكمال بيانات المستحقين وتحديثها، تمهيدًا لتسليم العقود الخاصة بالوحدات.

قرعة علنية

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