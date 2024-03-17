أشرف العشري: رفع العلاقات المصرية الأوروبية لمستوى الشراكة الاستراتيجية حالة استثنائية

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن هذا يوم تاريخي كما أطلق عليه بعض الزعماء الأوروبيين في القمة المصرية الأوروبية اليوم، إذ إنه يوم تاريخي في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، وسيشيء إلى أن هناك بالفعل نجاح للدبلوماسية الرئاسية المصرية في ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى حالة من الشراكة الاستراتيجية، وربما تكون حالة فريدة واستثنائية لمصر بين دول الإقليم جميعا.

وأضاف "العشري"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك رهانا أوروبيا على مصر فيما يتعلق بإطفاء الكثير من نيران التوترات في الإقليم، ونتيجة الدور المحوري للدولة المصرية باعتبارها قوة إقليمية رشيدة في الإقليم تسعى لتحقيق الاستقرار والأمن في ربوع الإقليم وعلى المستوى الدولي.

مصر دولة محورية

وأشار إلى أن هذا الاجتماع بحضور كل هؤلاء القادة والزعماء بالاتحاد الأوروبي، وأيضا رئيسة المفوضية الأوروبية، يمثل دلالة وركيزة أساسية على مدى الاهتمام والعمق من قبل الاتحاد الأوروبي بترقية وترفيع العلاقات مع الجانب المصري، باعتبار أن مصر دولة محورية لديها مقاومات القوة والحضور في الإقليم ما يؤكد إمكانيات الرهان على الدور المصري في الاتحاد الأوروبي.