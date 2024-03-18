رمضان في إسكندرية حاجة تانية.. عمو فؤاد وبوجي وطمطم يزينون مينا البصل

رمضان في الإسكندرية له مذاق مختلف، حيث قام أهالي شارع ابن شميل والشوارع بمنطقة مينا البصل بتزيين شوارعهم في شهر رمضان المبارك بصور تحمل ذكريات للشهر الفضيل، كصور عمو فؤاد الشخصية الرمضانية الشهيرة للفنان فؤاد المهندس، وبوجي وطمطم وخواطر الشيخ الشعراوي.

وقد شهدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب فرحه وبهجه أهالي شارع ابن شميل وشوراع مينا البصل بتزيين شوارعهم.

وتفقدت شعبان شارع بن شميل وأبدت سعادتها وفرحتها بتكاتف الشباب والاهالي وروح المنافسة الايجابيه والمشاركة الجماعيه التي تسود بالشارع مما نتج عنها شارع نظيف ومزين وشكل جمالي يبهج العين.

وشجعت الاهالي على الاستمرار بالاهتمام بالشوارع بنظافتها وتزينها وشكلها الجمالي طوال العام كما شجعت روح المنافسة الايجابيه بكافه الشوارع لاعاده الاسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط، مؤكدة دعمها الكامل والمستمر لاي فكره بنائَه تنشر روح الانتماء والحب لشارعنا ومصرنا الحبيبة.