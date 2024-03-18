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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرعاية الصحية تكشف عن خدمات العيادات المتنقلة بمحافظات التأمين الشامل في رمضان

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الخدمات التي تقدمها العيادات المتنقلة التي تجوب محافظات التأمين الصحي الشامل ضمن مبادرة الهيئة رمضان بصحة لكل العيلة، والتي تستمر فعالياتها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضح بيان الهيئة أن العيادات المتنقلة التابعة لمبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" توفر خدمات الفحص الطبي الشامل وخدمات مبادرة الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمنتفعين وذويهم عن نمط الحياة الصحي والإرشادات الصحية السليمة عن الأمراض المزمنة، وكذلك التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة أن العيادات المتنقلة يتم إطلاقها برعاية شركة فاركو للأدوية.

وتابع البيان، أن العيادات المتنقلة بدأت فعالياتها بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومجلس القبائل والعائلات المصرية، ومن المقرر أن تتوجه العيادات المتنقلة إلى محافظات جنوب الصعيد بعد أن تجوب كافة أنحاء محافظة جنوب سيناء وضواحيها المختلفة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن العيادات المتنقلة أحد الركائز الأساسية لمبادرة الهيئة «رمضان بصحة لكل العيلة» في عامها الثالث، وأبرز الخدمات التي تم اضافتها خلال هذه النسخة من المبادرة، وذلك لتغطية أكبر نطاق جغرافي وتحقيق الاستفادة القصوى من خدمات المبادرة والوصول لأكبر عدد من المستهدفين من منتفعي التأمين الصحي الشامل بما يضمن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والوقاية منها والحد من مضاعفاتها.

ولفت إلى أهمية تكاتف جهود كافة الجهات المعنية بالشأن الصحي، مثمنًا التعاون مع المؤسسات والشركات الوطنية وكذلك الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني لما لهم من دور حاسم في تعزيز قدرات وتعميق تأثير المبادرات الصحية، وبما يضمن توفير الخدمات الصحية اللازمة لعدد أكبر من المواطنين، ويسهم في النهاية إلى تحسين المؤشرات الصحية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية، ورؤية مصر 2030 كون ملف الصحة على رأس أولويات الدولة باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم وازدهار الدول.

فيما أعرب الدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدوية، عن امتنانه للشراكة الاستراتيجية مع هيئه الرعاية الصحية لتعزيز الصحة العامة للمصريين، مؤكدًا
حرص فاركو على المشاركة بمبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» في عامها الثالث، لافتًا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في التوعية الصحية بالممارسات الصحية السليمة وكذلك رفع الوعي عن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الدكتورة رحاب الفخراني عضو مجلس القبائل والعائلات المصرية، إلى أهمية تعزيز حملات الفحص المبكر للكشف عن الأمراض وكذلك أهمية إطلاق المبادرات الصحية، للوصول للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وخصوصًا المبادرات الصحية التي تستهدف أهالي المحافظات النائية والحدودية وسكان العمق بسيناء،  فضلًا عن أهمية رفع الوعي الصحي للمواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة طبقًا لمعايير الجودة العالمية.

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