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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. فتح باب الحجز لتذاكر مباراة مصر ونيوزيلندا

صدى البلد

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة مصر و نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر الودية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"رسميًا.. فتح باب الحجز لتذاكر مباراة مصر و نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر الودية ".

 

يستعد منتخب مصر لكرة القدم بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، لمواجهة ودية قوية أمام منتخب نيوزيلندا، ضمن بطولة كأس العاصمة الإدارية.

ستنطلق مباراة منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي يوم الجمعة المقبل، الموافق 22 مارس الحالي، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على قناة أون تايم سبورتس

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