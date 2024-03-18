سالم أبو عاصي: تفسير ابن كثير والطبري بهما الكثير من الإسرائيليات

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الشيخ محمد الغزالي، كان يقول إن نقد متون الحديث ليس حكرا على علماء الحديث، بل يدخل فيه الفلاسفة والمتكلمون والمفسرون والأصوليون.

ولفت خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، إلى أن "الأستاذ محمود شاكر، محقق كبير، وأخيه أحمد شاكر كان قاضيا شرعيا ومشتغلا بالحديث، وكلاهما عملا على تفسير الطبري، وحققا منه تقريبا 16 مجلدا، وأحمد شاكر عمل على ابن كثير وحقق منه 5 أجزاء حتى سورة المائدة.

وأردف: "الطبري كان منهجه الجمع مثل مسند أحمد كان فيه ما يقرب من 28 ألف حديث، البعض يقول 40 ألفا و30 ألفا، لكن مهمة أحمد في جمع الحديث لم تكن كمهمة البخاري، ولا كمهمة موطأ مالك".

وأشار إلى أن الطبري كان يجمع كل الروايات، ثم نحتاج للناقد البصير، هذا الناقد لم يعد موجودا الآن، منوهًا بأن تفسير ابن كثير والطبري، بهما إسرائيليات كثيرة، ولمعرفة تلك الإسرائيليات، يجب أن يكون المنقح للتفسير على دراية واطلاع بتاريخ الأديان وكتب الأديان.

وكشف عن أن هناك دراسة أجريت في المصادر اللغوية العبرية في الطبري، طبعتها وزارة الأوقاف، وصلت إلى أن روايات كثيرة جدا في الطبري هي في الأصل روايات يهودية وتسربت.