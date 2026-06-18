حارس مرمي جنوب أفريقيا : دعونا نستمتع بأجواء المونديال ودع السياسة للسياسيين

علق رينون ويليامز حارس منتخب جنوب أفريقيا علي الجدل المثار بشان تصريحاته عن أفريقيا

وأكد في تصريحات صحفيه: "كنت هدفًا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أمور لم أقلها. لم أقل شيئًا عن إفريقيا أو عن دعم الناس للمكسيك.

وأضاف :" لقد قلت دائمًا إننا، كأفارقة، واحد، وندعم بعضنا البعض في الأوقات الجيدة والسيئة. لدينا مشاكلنا الخاصة التي نتعامل معها في أوطاننا، وكل دولة لها ظروفها…

وتابع: " نحن الآن في أتلانتا، وأرى الكثير من الأفارقة والمكسيكيين في مكان واحد، وهذه هي روعة كرة القدم. لذلك، دعونا نستمتع ونقضي وقتًا رائعًا، ونترك السياسة للسياسيين. دعونا نلعب كرة القدم وننتقد ما يحدث داخل الملعب فقط."