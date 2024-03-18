أبو عاصي: المفسر يحتاج للعلوم الحديثة.. وشيوخنا قديما قالوا عنها «هامشية»

روى الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، موقفا له مع شيخه وهو صغير، والذي قلل فيه من أهمية العلوم الحديثة.

وقال خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "وأنا طالب في المعهد الديني، الشيخ الله يرحمه وكان فقيه حنفي كان يشرح لنا الفقه قال: اسمع أنت وهو، بنفس اللفظ كده، أبوك وأهلك جايبينك هنا تتعلم الفقه، مش عشان تتعلم الجغرافيا والتاريخ وكذا".

وأردف: "احنا فهمنا وقتها إن الدين هو الفقه، وهو العلم، إنما الجغرافيا والتاريخ والأحياء التي كنا ندرسها أمور هامشية، وهذا الأمر الذي عانى منه الإمام الأكبر الشيخ محمد عبده، وبذل جهدا كبيرا ليدخل العلوم الحديثة في الأزهر".

ولفت إلى أن فكر الإمام محمد عبده نجح واستمر؛ لأن العلوم الحديثة الآن دخلت الأزهر، مثل اللغات، والكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات إلى آخره.

وأردف: "عندما نفسر القرآن الآن لا بد أن يهتم المفسر بعلم الاجتماع؛ ليرى الهيئة التركيبية للمجتمع، وعلم النفس ونفسيات الناس؛ لأن القرآن خطاب للناس".

سالم أبوعاصي: إتاحة تفسير ابن كثير للعامة خطر على النشء



قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن إتاحة تفسير ابن كثير للعامة خطر كبير على النشء والمجتمع وعلى الحالة الثقافية.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "لا أقول نمنع تفسير ابن كثير، بل هو أصعب التفاسير، وروايات كثيرة فيه تحتاج أن يكون القارئ على علم بالحديث والرواية والجرح والتعديل، والفكر النقدي".

وأردف: "يجب أن يعرف القاريء لتفسير ابن كثير كيف ينقد الرواية، لأن تفسير ابن كثير به روايات كثيرة تتعارض مع القرآن، وأي حديث يتعارض مع القرآن، يجب أن نرفضه، إذا لم نجد له مخرج".

ولفت إلى أن أحد مشايخ السلفية يردد حديث "لحم البقر داء"، أي مرض، بينما القرآن يمتن علينا بلحم البقر، ويقول ثمانية أزواج في سورة الأنعام منها البقر، فكيف تقول أن لحم البقر داء، منوهًا ان القضية أن البعض ينظر إلى رجال سند ولم يهتم بالمتون.

وأوضح أن هذه المشكلة أدركها العلماء من 60 سنة، وقالوا إن هذه الكتب خطر، وليس ذلك عيب في أصحابها، وإنما كانت تتناسب مع ثقافتهم ومنهجهم



