زراعة ورعاية نخيل البلح.. دورة تدريبية بالمعمل المركزي للنخيل بالمنيا

ينظم المعمل المركزي للنخيل بالمنيا التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية بعنوان زراعة ورعاية نخيل البلح في الفترة من ١٨مارس الي ٢١مارس ٢٠٢٤ وذلك تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل.



يأتي ذلك بحضور أكثر من ٣٠ طالبا وطالبة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الزراعة جامعة المنيا.





وفي هذا السياق قال الدكتور عز الدين جادالله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل ان هذة الدورة سوف تناقش عدة محاور: