تباطؤ التضخم في دبي إلى 3.4% في فبراير 2024

سجل التضخم في دبي تباطؤاً خلال فبراير الماضي إلى مستويات 3.36% من 3.6% في يناير، وذلك بضغط من انكماش أسعار النقل والترفيه والرياضة والثقافة، وأسعار التبغ.

وبحسب وكالة أنباء سي إن بي سي عربية، فإن هذا وتباطأت أسعار الطعام والمشروبات إلى 3.08% من مستويات 3.69%، المجموعة التي تشكل نسبة 11.6% من المؤشر بشكل كلي.

وبالحديث عن أعلى المؤشرات وزناً في المؤشر، فقد ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ 6.25% مقابل 6.2% في يناير.



مؤشر PMI في دبي

هذا وكان مؤشر مديري المشتريات في دبي التابع لـ S&P Global، قد سجل ارتفاعا إلى58.5 نقطة في فبراير مقابل 56.6 نقطة في يناير الماضي.

وتسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في منتصف الربع الأول بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال 5 أشهر في يناير، فيما شجع النمو الشركات لزيادة أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ 8 سنوات ونصف.

ووفق أحدث البيانات، حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أفضل أداء له منذ مايو 2019، ويأتي نمو النشاط على خلفية ارتفاع حجم الطلبات الجديدة.