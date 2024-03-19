عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباطؤ التضخم في دبي إلى 3.4% في فبراير 2024

دبي
دبي

سجل التضخم في دبي تباطؤاً خلال فبراير الماضي إلى مستويات 3.36% من 3.6% في يناير، وذلك بضغط من انكماش أسعار النقل والترفيه والرياضة والثقافة، وأسعار التبغ.

وبحسب وكالة أنباء سي إن بي سي عربية، فإن هذا وتباطأت أسعار الطعام والمشروبات إلى 3.08% من مستويات 3.69%، المجموعة التي تشكل نسبة 11.6% من المؤشر بشكل كلي.

وبالحديث عن أعلى المؤشرات وزناً في المؤشر، فقد ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ 6.25% مقابل 6.2% في يناير.
 

مؤشر PMI في دبي

هذا وكان مؤشر مديري المشتريات في دبي التابع لـ S&P Global، قد سجل ارتفاعا إلى58.5  نقطة في فبراير مقابل 56.6 نقطة في يناير الماضي.

وتسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في منتصف الربع الأول بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال 5 أشهر في يناير، فيما شجع النمو الشركات لزيادة أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ 8 سنوات ونصف.

ووفق أحدث البيانات، حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أفضل أداء له منذ مايو 2019، ويأتي نمو النشاط على خلفية ارتفاع حجم الطلبات الجديدة.

اسعار التبغ أسعار الطعام أسعار النقل القطاع الخاص الكهرباء والغاز المياه والكهرباء تباطؤ التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تناول سم فئران منذ 3 أشهر.. مدمن ينهي حياته شنقا في بولاق الدكرور

13 هدفًا في 13 مباراة.. صلاح يفك عقدة مانشيستر يونايتد على طريقته الخاصة

مصر للصرافة: 1.5 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن العملات منذ تحرير سعر الصرف

سرايا القدس تعلن الاشتباك مع قوات الاحتلال في محور اليامون

الأهلي للصرافة: 2.1 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن العملات منذ تحرير سعر الصرف

ما أسباب المعاصي في رمضان إذا كانت الشياطين مقيدة؟.. علي جمعة: احذر اثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| نسرين طافش بفستان رمضان تثير الجدل على إنستجرام

شاهد.. إطلالة بوسي بالعباية وردود الفعل عليها

خد بالك.. جوجل تعلن عن نموذج جديد للذكاء اصطناعي يثير المخاوف فما القصة؟

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ