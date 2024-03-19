كتروا بروتين.. أهم الأكلات اللي ممكن تنشط ذاكرتك وقدراتك الذهنية في رمضان

كشفت الدكتورة إيناس صبري الصعيدي، أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، أهم الأكلات اللي ممكن تنشط ذاكرتك وقدراتك الذهنية في شهر رمضان، قائلة: إن مرحلة المراهقين مهمة جدا لأنه خاصة بالنمو، وبالتالي يحتاج لتغذية سليمة سواء فى رمضان أو غيره.

وأضافت أستاذ التغذية وعلوم الاطعمة بالمركز القومي للبحوث، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه بالنسبة للمراهقين فلابد من تناولهم للبروتين بصورة كافية، ومثل أى فئة عمرية فيجب البدء بتناول التمر خلال فترة الإفطار، لأنه يحتوي على سكريات أحادية مناسبة للجسم، والابتعاد عن تناول الطعام مباشرة حتي لا يحدث مشاكل فى الجهاز الهضمي والمعدة.

وتابعت أستاذ التغذية وعلوم الاطعمة بالمركز القومي للبحوث، : “من المهم تناول البروتين الحيواني سواء كان دجاج أو لحوم أو أسماك أو حتى بقوليات ، إضافة إلى تناول الخضراوات والفاكهة، فهي مهمة جدا لأنها تحتوي على مضادات أكسدة يحتاجها الجسم”.