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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جدل فقهي حول ممارسة هذه الرياضة في نهار رمضان.. ماذا قال العلماء

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن السباحة والغوص في نهار رمضان، محل اختلاف بين الفقهاء.

وأوضح «جمعة»، خلال مقطع فيديو له نشر عبر صفحته الرسمية عبر موقع «يوتيوب»، أن السباحة في رمضان لاتفقد الصائم صومه وفقا لأحد مذاهب الفقه، فهو لا يجوز عند الشافعية، لكننا نختار مذهب من أفتوا بجوازه للتيسير على المواطنين.

من جانبه ، أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز السباحة في نهار رمضان، ولا تفسد الصيام، ولكن ينبغي للسباح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه.

وأضاف «ممدوح» فى إجابته عن سؤال «هل السباحة أثناء الصوم تبطله؟»، أن مجرد نزول الماء ليس مبطلا للصوم، فالذي يبطل الصوم وصول الماء للجوف ودخول الماء للأنف ثم تدخل للجوف، ولكن تحفظا واحتياطا لو استطعت أن تأجل السباحة فافعل ذلك وإن لم تستطع فانزل الماء وكن محتاطا فالسباحون يضعون سدادات فى أنفهم حتى لا تدخل الماء فىيها ويستطعون أن يتدربوا من غير دخول الماء للجوف.

وأشار إلى أن أهل العلم اختلفوا في حكم السباحة أثناء الصوم: القول الأول: رأى جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية، ببطلان صومه، والقول الثاني: عدم البطلان، وهو قول لبعض التابعين، ووجه عند الحنابلة اختاره العلماء المعاصرون.

هل حقنة الأنسولين تحت الجلد مفطرة 

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تحت عنوان "هل حقن مريض السكر بحقنة أنسولين تحت الجلد أثناء الصيام يضر بالصيام"؟.

أجاب جمعة في فتوى له، أن حقن مريض السكر بحقنة أنسولين تحت الجلد أثناء الصيام لا يضر بالصيام.

وأضاف أن صيام المحقون بهذه الحقنة تحت الجلد أثناء الصيام صحيح؛ لأن المضر بالصيام إنما هو ما وصل عمدا إلى الجوف المنفتح أصالة انفتاحا ظاهرا محسوسا، وانفتاح المسام والشعيرات الدموية والأوردة والشرايين بالحقن لا يحس.
 

السباحة الدكتور علي جمعة هل حقنة الأنسولين تحت الجلد مفطرة

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