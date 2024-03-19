أمريكا للجيش اللبناني: لا نستطيع منع الحرب إذا قرر حزب الله التصعيد

أكد رئيس الأركان الأميركي تشارلز براون استعداد واشنطن لتمويل الجيش اللبناني".



ونقلت العربية عن مصادرها؛ أن واشنطن أبلغت لبنان باستعدادها لرعاية البنية العسكرية الشاملة في الجنوب.

وطلبت من الجيش نشر أعداد كبيرة من الجنود على الحدود.



وكشفت المصادر أن "أميركا أبلغت لبنان أنها لا تستطيع منع الحرب إذا قرر حزب الله التصعيد".

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف الليلة الماضية أهداف لحزب الله اللبناني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وأردف الجيش الصهيوني بأن الأهداف التي ضربها لحزب الله هي مبنى عسكري في منطقة الخيام ونقطة مراقبة له في كفر كلا.



ومنذ بداية الحرب في غزة، بعد هجوم حماس على الاحتلال إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، بات الهاجس المسيطر هو اتساع دائرة الصراع والدخول في موجات أكثر دموية