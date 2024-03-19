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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية تشكل لجنة لتوحيد شكل شهادة الدراسات العليا بجميع الكليات والمعاهد

أكد الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم، الثلاثاء، أنه سوف يتم تشكيل لجنة لتوحيد شكل الشهادات الخاصة بالدراسات العليا والبحوث على مستوى كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، مشيرا أن اللجنة سيكون منوط بها أيضا توحيد ترجمتها باللغة الإنجليزية لتكون متطابقة مع اللغة العربية بالشهادة، مؤكدا أنه سوف يتم الوصول لأفضل تصميم ليكون تصميمها موحد و بشكل يليق بجامعة الإسكندرية وطلابها.

تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة صلاحية السلع وثبات الأسعار في الأسكندرية

وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة  للاعتماد والرقابة الصحية بشأن إعداد كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة من الهيئة والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، كما وافق المجلس علي مذكرة التعاون بين كلية الأعمال  وجامعة بورنماوث والخاصة بتبادل الطلاب خلال الصيف القادم من أجل التدريب والمشاركة البحثية، كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة لفلي بروفيشنال بالهند، بشأن التعاون في مجالات العلوم والفنون، ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين كلية الأعمال جامعة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث بالقاهرة لتقديم برامج مهنية من خلال مركز التدريب وتنمية القدرات التابع للمركز.

•  كما أحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من الدكتورة أمل خليفة، المشرف العام علي الإدارة العامة لشئون المكتبات عن زيارة معمل الترميم الخاص بالمتحف المصري الكبير، والتقرير الخاص بزيارة معمل الترميم الخاص  بمتحف الفن الإسلامي.

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