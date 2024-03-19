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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم الأم المثالية وفاء أحمد الثانية على الجمهورية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

‏كرّم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، الأم المثالية وفاء أحمد محمد 59 عاماً، من قرية دقلت مركز كفرالشيخ، التي فازت بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024، وذلك في مكتبة بديوان عام المحافظة. 

وأشاد المحافظ، بدورها العظيم في تربية أبنائها ورعايتهم، وحرصها على غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم، جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

‏‎أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية دور الأم في بناء المجتمع، وتربية الأبناء وغرس القيم والمبادئ الإيجابية فى نفوسهم، وكونها الأساس الذي ينشأ عليه الأبناء، مشيرًا إلى أن تكريم الأم المثالية هو تكريم لكل الأمهات المصريات اللاتي يبذلن كل ما في وسعهن لتربية أبنائهن تربية صالحة، وأن الأم هى الأساس فى بناء المجتمع وتقدمه.

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الأخلاق الحميدة الأم المثالية لعام 2024 التضامن الاجتماعي اللواء جمال نورالدين القيم والأخلاق

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